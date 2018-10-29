لحظة كسر قدم عداءة فى ماراثون.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، يظهر لحظة كسر قدم متسابقة فى ماراثون الأميرة أيكدن السنوي في اليابان، ولكن ذلك لم يرجعها عن إكمال السباق.



كانت مسافة السباق 7.2 كيلومتر، ولكن العداءة تعثرت وأصيبت بشدة، بينما إرادتها الحديدية مكنتها من الزحف مسافة 300 متر، حتى أنهت السباق.



كان قد استمع مدير الفريق لصوت كسر في قدم إيدا، ما دفعه لإعلان انسحاب الفريق من السباق للجنة المنظمة، ولكن قرار الانسحاب لم يصل للعدائين الذين أكملوا السباق.



