ماسنجر يطرح ميزة مسح الرسائل المرسلة التحديث القادم

تعتزم شركة "فيسبوك" الأمريكية طرح ميزة طال انتظارها على تطبيقها للدردشات "ماسنجر"، وهى مسح الرسائل بعد إرسالها، على غرار واتساب وانستجرام المملوكين لها.
وبحسب سبوتنك، تجري الشركة اختبارات لميزة "حذف الرسائل" المرسلة عبر "ماسنجر"، والتي ستتحول إلى حقيقة في تحديثه المقبل.
وكان مارك زوكربيرج، مؤسس شركة "فيسبوك"، قد اعترف قبل 6 أشهر، بأنه يمتلك هو والمديرين التنفيذيين فقط في الشركة، ميزة حذف الرسائل الخاصة من تطبيق "ماسنجر"، وذلك عبر السنوات الماضية، وذلك بعد واقعة تعرض شركة "سوني بيكتشرز" الفنية للاختراق من جانب "هاكرز" في عام 2014.