ماسنجر يطرح ميزة مسح الرسائل المرسلة التحديث القادم

تعتزم شركة "فيسبوك" الأمريكية طرح ميزة طال انتظارها على تطبيقها للدردشات "ماسنجر"، وهى مسح الرسائل بعد إرسالها، على غرار واتساب وانستجرام المملوكين لها.





وبحسب سبوتنك، تجري الشركة اختبارات لميزة "حذف الرسائل" المرسلة عبر "ماسنجر"، والتي ستتحول إلى حقيقة في تحديثه المقبل.



