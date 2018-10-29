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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته.. اليوم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:16 ص
صدى البلد
ملك موسي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان التدريبات اليوم الإثنين بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي هذا عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني لمدة 24 ساعة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الأول من نوفمبر القادم ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على الاتحاد بهدف سجله كاسونجو في الدقيقة 69، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 30 نوفمبر المقبل.
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