الصحف السعودية: مصر تضع 164 شخصا على قوائم الإرهاب.. الجبير: المتهمون في قضية خاشقجي سيحاكمون داخل المملكة.. وتحطم طائرة ركاب إندونيسية

الصحف السعودية:

*مصر تدرج 164 متهما على قوائم الإرهاب

*السعودية ترفع الحظر عن استيراد الجوافة المصرية

*الجبير: المتهمون في قضية خاشقجي سيتم محاكمتهم داخل السعودية

*تحطم طائرة ركاب إندونيسية





تناولت الصحف السعودية اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات المهمة على الصعيد الدولي والمحلى والإقليمى، وهذا جانب من أهم الأخبار التي تناولتها الصحف السعودية.

البداية من صحيفة الشرق الأوسط، التي نقلت قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 متهمًا على رأس الكيانات الإرهابية، ومن بينهم طارق الزمر الرئيس السابق لحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، والقيادي السابق بالحزب محمد شوقي الإسلامبولي، وعاصم عبد الماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين.كما نقلت عن مصادر في البرلمان قولهم إن مجلس النواب (البرلمان)، يسير بقوة إلى محاربة مواقع الإسلام السياسي ومواجهة الفوضى التي تبثها، عبر عدد من مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة للنواب.ودخل مجلس النواب على خطى غلق مواقع جماعات الإسلام السياسي الإلكترونية. وطالب عدد من النواب في البرلمان بتحرك سريع لإغلاق هذه المنصات التي تخاطب الشباب والعامة وتروج للشائعات، وتبث أفكارها الإرهابية والمتشددة.ومن جانب آخر، رفعت السلطات السعودية الحظر المؤقت الذي فرضته سابقًا على استيراد (الجوافة الطازجة) من مصر.وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الدكتور سند الحربي، في بيان أن رفع الحظر جاء بعد اطلاع الوزارة على الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية على الإرساليات الزراعية للحد من وجود متبقيات المبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به دوليًا، وعدم استخدام مبيدات محظورة دوليًا.وفيما يخص الشأن السعودي، أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول مواطنون سعوديون وسيحاكمون في المملكة.وأضاف الجبير: "بشأن مسألة التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون. إنهم موقوفون في السعودية والتحقيق يجري في السعودية وستتمّ محاكمتهم في السعودية".ومن سوريا، قصف الجيش التركي بالمدفعية مواقع تابعة لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في عين العرب. وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن القصف استهدف «ملاجئ» تابعة للوحدات الكردية.وفي صحيفة الحياة، أعلن رئيس جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، سيكون مرشح الجبهة الى الانتخابات الرئاسية المقرر لها 2019، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.ويواجه بوتفليقة ضغوطًا من مؤيديه منذ ستة أشهر للترشح لولاية خامسة، لكن الرئيس الذي أُصيب العام 2013 بجلطة دماغية، لم يدل بأي تصريح عن الموضوع.ومن فلسطين، شارك مئات الموظفين العموميين، الذين عينتهم حركة حماس خلال فترة حكمها لقطاع غزة، أمس، في وقفة لمطالبة الحكومة الفلسطينية بـ صرف رواتبهم.ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها نقابة الموظفين في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة غزة، لافتات تطالب الحكومة بصرف رواتبهم، وأخرى تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار.ومن صحيفة العاصمة السعودية الرياض، أفادت مصادر ميدانية وطبية بمقتل أكثر من 30 من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في معارك مع القوات اليمنية وغارات لمقاتلات التحالف العربي في أطراف مدينة الحديدة خلال 48 ساعة الماضية.وذكرت المصادر أن أكثر من عشرين جثة للحوثيين وصلت إلى المستشفى العسكري بالحديدة بعد أن استهدفتهم طائرات الأباتشي التابعة للتحالف في خط الكورنيش أمام حارة اليمن وفي أطراف مستشفى الثورة ومناطق أخرى في مدينة الحديدة مساء الجمعة.ومن إيران، نظم إيرانيين وإيرانيات من مختلف الشرائح بمن فيهم المنهوبة أموالهم وطالبات في جامعات إيران وقفة احتجاحية، وذلك للمطالبة بأموالهم وبالعدالة الإجتماعية بالبلاد وفق تقرير نشره موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.ومن صحيفة عكاظ في افتتاحيتها التي حملت عنوان ( هذه هي السعودية ): قالت إنه بينما المغرضون يحاولون بكل ما يستطيعون إثارة الغبار والضوضاء حول المملكة ومواقفها وقيمها وقيمتها، تمضي المملكة قدمًا في بناء مقدراتها وتنمية مفاعيل الصناعة والاقتصاد والفكر والتعليم والبناء دون أن تلتفت لأبواق الظلام وأصوات الكراهية.وأضافت أن من يلاحظ الحملة الشرسة والمغرضة التي تتعرض لها السعودية من أطراف عدة مختلفة التوجهات ولكنها متفقة على مناصبة العداء للمملكة.كما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" تحطم طائرة ركاب إندونيسية أثناء رحلة داخلية، وعلى متنها 188 راكبا، في البحر، وذلك وفق ما أعلن المسئولين.