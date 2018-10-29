احترس.. النفخ فى الطعام الساخن يصيبك بهذا المرض

النفخ فى الطعام من العادات التى نمارسها يوميا، عند تناول الطعام أو الشراب الساخن بهدف التبريد، ولكن لا يعلم العديد من الأشخاص مدى خطورة هذه العادة.



وقال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن النفخ فى الطعام الساخن لتبريده عادة خاطئة تتكرر يوميًا عند الكثير وبالأخص الأطفال، مضيفا: "أثبتت العديد من الدراسات العلمية أنه توجد في اجسامنا بكتيريا نافعة تساعد على مقاومة بعض الأمراض وتوجد هذه البكتيريا فى الحلق، لكن حين يقوم الانسان بالنفخ فى الطعام تخرج هذه البكتيريا مع الهواء الخارج من جوف الانسان".



وتابع: "لكن بمجرد ملامستها لسطح ساخن تتحول هذه البكتيريا إلى ضارة ، وتؤدى الى الإصابة بمرض السرطان، لذا ينصح بعدم النفخ فى الطعام أو الشراب الساخن بقصد التبريد".