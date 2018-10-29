ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

احترس.. النفخ فى الطعام الساخن يصيبك بهذا المرض

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
النفخ فى الطعام من العادات التى نمارسها يوميا، عند تناول الطعام أو الشراب الساخن بهدف التبريد، ولكن لا يعلم العديد من الأشخاص مدى خطورة هذه العادة.

وقال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن النفخ فى الطعام الساخن لتبريده عادة خاطئة تتكرر يوميًا عند الكثير وبالأخص الأطفال، مضيفا: "أثبتت العديد من الدراسات العلمية أنه توجد في اجسامنا بكتيريا نافعة تساعد على مقاومة بعض الأمراض وتوجد هذه البكتيريا فى الحلق، لكن حين يقوم الانسان بالنفخ فى الطعام تخرج هذه البكتيريا مع الهواء الخارج من جوف الانسان".

وتابع: "لكن بمجرد ملامستها لسطح ساخن تتحول هذه البكتيريا إلى ضارة ، وتؤدى الى الإصابة بمرض السرطان، لذا ينصح بعدم النفخ فى الطعام أو الشراب الساخن بقصد التبريد".
loading...

ترشيحاتنا

أمير عبد الحميد: تريكة وبركات وجمعة أنقذوني من الاعتداء على البدري.. فيديو

بدء تصوير فيلم كازابلانكا في الإسكندرية

لقطات نادرة للاحتفال بالهالوين عام 1930 .. فيديو

فى 10 دقائق احصلي على أسنان بيضاء

نائب رئيس جامعة عين شمس: ندوة تثقيفية بشأن انتخابات الطلاب.. غدا

اليوم.. نظر محاكمة أبو تريكة في قضية التهرب الضريبي

السلطات الإندونيسية تفجر مفاجأة حول ركاب الطائرة المنكوبة

الزمالك يستأنف تدريباته.. اليوم

شاهد.. صلح محمد رمضان وريهام سعيد برعاية ياسر سليم

الكشف عن معلومات جديدة حول الطائرة الإندونيسية المنكوبة

185 ألف جنيه سعر شقة الإسكان الاجتماعى فى الإعلان العاشر والمقدم 25 ألفا

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

سمير سيف يفتتح معرض شحات الغرام على هامش مهرجان القومي للسينما .. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
مواجهة بين حبيب العادلي ودفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون.. فيديو
تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل إنهاء أزمته مع محمد فؤاد.. فيديو
أمير عبد الحميد: تريكة وبركات وجمعة أنقذوني من الاعتداء على البدري.. فيديو
أمير عبدالحميد يفجر مفاجأة عن محمد بركات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟