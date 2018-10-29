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دورة تدريبية بالأكاديمية العربية للعلوم ببورسعيد للعاملين بالمالية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:28 ص
صدى البلد
محمد الغزاوى
بدأت وحدة برامج خدمة المجتمع بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد اليوم، أولى أيام تدريب العاملين بوزارة المالية تأهيلا للمناصب القيادية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية بعنوان من أجل "قيادة احترافية".

وتدور الدورة في 10 أيام غير متصلة بإجمالي 40 ساعة، ويتم تنفيذها للعاملين بفرع الوزارة داخل فروع الأكاديمية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد وأسوان.

وتتضمن الدراسة العديد من الموضوعات داخل ورش العمل ومن بينها إدارة الذات وبناء سلوكيات إيجابية والتواصل الفعال ولغة الجسد بالإضافة إلي مهارات العمل الجماعي والطرق الإبداعية لحل المشاكل.

وقال الدكتور سيد بدوى مدير برامج خدمة المجتمع بفرع الأكاديمية إن الدورة تأتي تنفيذا لأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وهو تدريب القيادات والكوادر البشرية وفقا للتوجهات العالمية فى التدريب والتأهيل.

وأضاف بدوى أن الدفعة الأولى للتدريب تأتي وفق بروتوكول التعاون المبرم بين برامج خدمة المجتمع فرع الأكاديمية ببورسعيد وبين وزارة المالية لتدريب القيادات والموارد البشرية بالوزارة وفق معايير جودة التدريب التى تتبناها الأكاديمية.
دورة تدريبية بالأكاديمية العربية للعلوم ببورسعيد للعاملين بالمالية
دورة تدريبية بالأكاديمية العربية للعلوم ببورسعيد للعاملين بالمالية
دورة تدريبية بالأكاديمية العربية للعلوم ببورسعيد للعاملين بالمالية
دورة تدريبية بالأكاديمية العربية للعلوم ببورسعيد للعاملين بالمالية
دورة تدريبية بالأكاديمية العربية للعلوم ببورسعيد للعاملين بالمالية
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