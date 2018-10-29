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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:44 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة "صدى البلد" اليوم،الاثنين، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 31 - الصغرى 17، علمًا بأن درجات الحرارة ستكون متغيرة طوال الأسبوع لتنخفض يوم الجمعة المقبل وتسجل 30 درجة للعظمى و18 للصغرى وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الإسكندرية: العظمى 28– الصغرى 21، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر طوال الأسبوع .

مطروح: العظمى 26- الصغرى 19، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر طوال الأسبوع .

الغردقة: العظمى 31، والصغرى 22، وستسقر درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع.

شرم الشيخ: العظمى 31، والصغرى 24، وستسقر درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع.

أسيوط: العظمى 31، والصغرى 16، علما بأن درجات الحرارة ستنخفض على مدار الأسبوع الحالي، لتسجل يوم الجمعة 32 للعظمى 17 للصغرى.

كفر الشيخ: العظمى 32، والصغرى18، علما بأن درجات الحرارة الحرارة ستكون متغيرة طوال الأسبوع لتسجل يوم الجمعة المقبل 31 للعظمى 18 للصغرى.

أسوان: العظمى 34، والصغرى 19، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة ثابتة حتى نهاية الأسبوع.
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