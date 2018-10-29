تغييرات محدودة في التصنيف العالمي للاعبي التنس

واصل الإسباني رافائيل نادال، تصدره للتصنيف العالمي، للاعبي التنس، الذي يصدر أسبوعيا.





وشهد التصنيف 3 تغييرات في المراكز الـ10 الأولى، فارتقى الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، مركزين، ليحتل المرتبة السادسة عالميًا، وذلك بعد تتويجه أمس بلقب فيينا المفتوحة.





وتراجع مارين شيليتش مرتبة واحدة، ليحتل المركز السابع عالميًا، بعد خروجه مبكرًا من بطولة بازل، كما تراجع النمساوي دومينيك تيم مركزًا واحدًا، ليحتل المرتبة الثامنة.





وارتقى الروماني ماريوس كوبيل 33 مركزًا دفعة واحدة، ليحتل المركز الـ60 عالميًا، وذلك بعد وصوله إلى نهائي بازل، الذي خسره أمس أمام النجم السويسري روجر فيدرر.





وفيما يلي المراكز الـ10 الأولى في التصنيف العالمي:





1- رافائيل نادال 7,660 نقطة.





2- نوفاك ديوكوفيتش: 7,445 نقطة.





3- روجر فيدرر: 6,260 نقطة.





4- خوان مارتن ديل بوترو: 5,460 نقطة.





5- ألكسندر زفيريف: 5,115 نقطة.





6- كيفن أندرسون: 4,230 نقطة.





7- مارين شيليتش: 4,050 نقطة.





8- دومينيك تيم: 3,825 نقطة.





9- جون إيسنر: 3,425 نقطة.



