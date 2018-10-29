إحالة ثنائي اتحاد العاصمة إلى مجلس تأديب

أحالت إدارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري، المدافع محمد بن يحيى، ولاعب الوسط رفيق بودربال، إلى مجلس تأديب، بسبب غياب ثنائي اتحاد العاصمة، عن التدريبات الجماعية للفريق، بدون مبرر.



ومن المقرر أن يغيب محمد بن يحيى ورفيق بودربال، عن المواجهة التي تنتظر اتحاد العاصمة أمام نظيره أولمبي المدية، غدًا الثلاثاء، على ملعب الشهيد إمام إلياس، في إطار الجولة الـ 12 من دوري المحترفين الجزائري.



كما ستعرف مباراة الغد، غياب اللاعبين حمزة كودري وزكريا بن شاعة ومحمد بن خماسة وبرانس إيبارا عن صفوف اتحاد العاصمة، بسبب الإصابة، في حين سيعود الظهير الأيمن ربيع مفتاح إلى التشكيلة من جديد.



ويتصدر نادي اتحاد العاصمة، جدول ترتيب الدوري المحلي لكرة القدم، برصيد 23 نقطة، أما نظيره أولمبي المدية يأتي في المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة.