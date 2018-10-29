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فن

تشييع جنازة مهندس الديكور بدر تيسير.. اليوم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:52 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تشيع اليوم، الاثنين، جنازة مهندس الديكور بدر تيسير، زوج الإعلامية نانو حمدي، ووالد كل من الاعلامية مريم بدر تيسير، والفنانة منة بدر تيسير، وذلك عقب صلاة الظهر بجامع الحصري بمدينة ٦ أكتوبر.

يذكر أن بدر تيسير يعد من أهم مهندسي الديكور المصريين، الذي أسس مدرسة خاصة في هذا المجال، تجمع بين البساطة وإبراز التفاصيل الصغيرة، فقد نفذ ديكورات العديد من مسلسلات الفنانين يسرا وإلهام شاهين وصلاح السعدني ومحمد صبحي ودلال عبد العزيز وغيرهم.
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