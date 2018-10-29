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شاهد.. تمارين سهلة خلال الحمل لتسهيل الولادة الطبيعية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد في تحقيق اللياقة البدنية للمرأة الحامل لتسهيل عملية الولادة الطبيعية وتخفيف آلام الحمل.

وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الاثنين، إنه من المهم للمرأة الحامل اتباع نظام رياضي وممارسة التمرينات الرياضية أثناء فترة الحمل لكى تحافظ على رشاقتها ووزنها خلال فترة الحمل وبعد الولادة.

وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها، والتي تساعد المرأة الحامل في الحصول على لياقة بدنية.
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