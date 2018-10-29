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رياضة

فريق تنس طاولة كوري موحد في بطولتين بالسويد والنمسا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
محمد سمير
قررت الكوريتان خوض بطولتين لتنس الطاولة، خلال الأيام القادمة، في السويد والنمسا بفريق موحد.

وأعلنت رابطة تنس الطاولة في كوريا، أن البطولة الأولى ستقام من اليوم الإثنين حتى الأحد في ستوكهولم، وسيخوضها البلدان بفريق موحد في مباريات الزوجي للرجال والنساء.

وبين 6 و11 نوفمبر الجاري، سيخوض البلدان بطولة لينز النمساوية بفريق موحد في منافسات الرجال والمختلط.

يذكر أن الكوريتين كانتا ستلتقيان في ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بمدينة هالمستاد السويدية، ولكنهما اتفقتا على العبور للدور التالي كفريق موحد.
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