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محافظات

محافظ شمال سيناء: هناك اهتمام من الحكومة لتحقيق التنمية المجتمعية بأرض الفيروز

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
احمد صالح
قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الدولة مسئولة عن تنمية الموارد، أما الجهاز التنفيذي فهو مسئول عن تنمية البشر وتنمية الأرض.

وأشار إلى أن هناك اهتماما من جانب الحكومة بشأن تحقيق التنمية المجتمعية والتي تعتبر أهم من العوائد الاستثمارية؛ لأن التنمية المجتمعية تصب في مصلحة الأمن القومي.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة برئاسة العميد اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، لحصر المشروعات التى يتم تنفيذها فى شتى القطاعات والتكاليف المالية، والتوقيتات التي سيتم الانتهاء من هذه المشروعات ونسب التنفيذ في كل مشروع.

كما طالب بعمل حصر للمطالب والمشكلات فى كل مديرية من مديريات الخدمات، وذلك بهدف إعداد تقرير شامل عن هذه المشكلات تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية في لقائه المنتظر بالمحافظين كل على حدة خلال المرحلة المقبلة.
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