شوشة: تمويل 116 مشروعا ببئر العبد والعريش وتوفير 165 فرصة عمل

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن برنامج «مشروعك» الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات يستهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي لها، مشيرا إلى أنه مع تشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات بدعم الجهات التمويلية، واستفادة الشباب في تنفيذ المشروعات الانتاجية.



ونوه المحافظ،خلال لقائه مع رؤساء مجالس المدن وممثلي منظمات المجتمع المدني والأجهزة المعنية،من خلال البنوك،إلى أنه تم تمويل تنفيذ 116 مشروعا متنوعا قيمتها 3 ملايين و705 آلاف و470 جنيها وفرت 165 فرصة عمل.



وأضاف أنه تم تمويل المشروعات التي تقدم بها الشباب وغيرهم بمبالغ تراوحت بين 10 آلاف و250 ألف جنيه بتيسيرات، علاوة على استفادة صاحب المشروع بمنحه رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات.



من جانبه، أعلن أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية في محافظة شمال سيناء والمدير التنفيذى لـ «مشروعك»، أنه تم توفير 5 مقرات للبنوك القائمة على تمويل المشروعات، منها 3 مقرات في العريش لخدمة مراكز ومدن: العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، ومقرين آخرين في بئر العبد لخدمة مركز بئر العبد