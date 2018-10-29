إنشاء مجمع ملاعب رياضية بمدينة الطلبة في بني سويف..صور

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إنشاء عدد من الملاعب الرياضية بمدينة الطلبة، وكلف الإدارة الهندسية بالجامعة بالتعاون مع كلية التربية الرياضية لإجراء التصميمات المناسبة للمساحة المتاحة بالمدينة.



وأوضح "حسن"، في تصريحات صحفية، أن الجامعة لا تألو جهدًا فى الاهتمام بالأنشطة الطلابية والعمل على دعمها وتطويرها؛ ليس داخل الكليات فقط ولكن العمل على تواجدها بقوة داخل قطاع المدن الجامعية، وذلك فى إطار ما توفره الجامعة من جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب وخاصة المغتربين منهم.