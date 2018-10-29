جامعة بنها تطلق حملة للتوعية بمرض سرطان الثدي

اطلق قسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري بجامعة بنها مبادرة للتوعية بمرض سرطان الثدي برعاية الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال الجامعة والدكتورة إيمان البيطار القائم بأعمال عميد كلية الطب.



وقال الدكتور مصطفى القاضي وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع ان فعاليات المبادرة تتضمن عددا من المحاضرات وورش العمل وتوقيع الكشف الطبي علي عدد من السيدات وإحالة الحالات المشتبه في اصابتها لقسم الأورام بالمستشفى الجامعي ببنها وعدد من المستشفيات الأخرى للمتابعة واتخاذ الاجراءات الطبية بشأنهم.



واشار الى ان الشهر الوردي او شهر اكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي ومن هنا كانت مبادرة قسم الجراحة بمستشفي بنها الجامعي بتوجية مجهوداتهم لنشر التوعية و الثقافة اللازمة عن سرطان الثدي عن طريق حملة اقوي و احلي حيث تضمنت التعريف بمرض سرطان الثدي وانواعه ومسبباته وكيفية الفحص الذاتي للسيدات وطرق التشخيص و الفحوصات.



