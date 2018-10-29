وفد رفيع المستوى يمثل مصر في قمة التعليم العالي بالهند





كلف د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفدًا رفيع المستوى يضم بعض رؤساء الجامعات وبعض قيادات الوزارة للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ14 لقمة التعليم العالى 2018 بنيودلهى بالهند (FHES 2018) خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018، بمشاركة 247 وفدًا أجنبيًا من 63 دولة.



وتهدف القمة إلى تطوير نظام المشاركة الإستراتيجية فى قطاع التعليم بين الهند ودول العالم وخاصة الدول المشاركة فى القمة.



ومن المقرر أن تتضمن فعاليات القمة معرض للجامعات ومؤسسات التعليم العالى الهندية، وتنظيم مؤتمر عالمى بمشاركة 1200 قيادة جامعية هندية وأجنبية من إفريقيا والشرق الأوسط، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إقامة منتديات إقليمية، وزيارات ميدانية للمؤسسات العلمية المشاركة فى المعرض.



جدير بالذكر أن وزارات التجارة والصناعة بالهند، وتنمية الموارد البشرية الهندية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية بالهند تتولى مسئولية ودعم تنظيم فعاليات هذه القمة.