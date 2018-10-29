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أخبار العالم

بن زايد بعد إطلاق خليفة سات: أحلامنا فى معانقة الفضاء أصبحت حقيقة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:10 ص
صدى البلد
منار نور
أعرب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، عن سعادته بإطلاق القمر الصناعى الاماراتي خليفة سات صباح اليوم.

وقال "بن زايد" على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إنجاز إماراتى غير مسبوق بإطلاق أول قمر صناعى ''خليفة سات'' بسواعد إماراتية.. أحلامنا فى معانقة الفضاء أصبحت حقيقة يصنعها شبابنا الذين يسطرون مرحلة جديدة من التحدى العلمى".

وأضاف في تغريدته: "نفخر بشباب الإمارات.. عيال زايد وبإنجازاتهم التى تبرهن أن العرب قادرون على المنافسة والريادة".

ويعتبر "خليفة سات" أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.

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