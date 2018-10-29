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حوادث

حبس 3 عاطلين لحيازتهم المواد المخدرة بالقليوبية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:02 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة الخصوص بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من الهيروين بمحطة سرياقوس بالخصوص.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا بضبط كل من "على ح ج" 45 سنة عاطل والسابق اتهامه في 5 قضايا متنوعة و"سيد ع ع" عاطل السابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات و"سناده ج س" 24 سنة عاطل اثناء تواجدهم بمحطة الشجرة بطريق سرياقوس - الخصوص، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى 610 جنيهات و2 هاتف محمولِ وبمواجههم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهما وتولت التحقيق.
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