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رياضة

مؤتمر صحفى باللجنة الأولمبية لشرح نتائج الزيارة السودانية والليبية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:14 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
يعقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة هشام حطب مؤتمرا صحفيا اليوم "الاثنين"، لشرح نتائج الزيارة التى قام بها كلا من والوزير هاشم هارون رئيس اللجنة الأولمبية السودانية وجمال زاروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية إلى مصر خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم الأحد استقبل وفدا رسميا للأولمبية السودانية لتوقيع بروتوكول للتعاون الرياضي بين اللجنتين.

حضر الزيارة أمس المهندس هشام حطب والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد اتحادات الكونفيدرالية الأفريقية الأوكسا، والتي تضم الدكتور مصطفى بيراف رئيس اللجان الأولمبية "الأنوكا" ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية والوزير هاشم هارون رئيس اللجنة الأولمبية السودانية وجمال زاروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية.

حرص المهندس هشام حطب على منح الوفد الدروع التذكارية للجنة الأولمبية.
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