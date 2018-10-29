إقبال كثيف للحصول على الجنسية البرتغالية في البرازيل

ازدادت طلبات الحصول على الجنسية البرتغالية في البرازيل بنسبة 34% في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 مقابل نفس الفترة من عام 2017 .



وذكر مكتب وزير الدولة لشؤون المجتمعات البرتغالية، في بيان، أن هذه الزيادة أدت إلى وقف قبول طلبات جديدة للحصول على الجنسية البرتغالية في القنصلية العامة للبرتغال في مدينة سان باولو البرازيلية حتى 2 يناير القادم.



وأشار المكتب، وفقا لصحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية، إلى أنه تم تقديم قرابة 6 آلاف طلب في هذه الشهور التسعة 61% منها للحصول على تأشيرة للدراسة.