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حوادث

ضبط شخص بحوزته 4 قطع يشتبه فى أثريتها ومواد مخدرة بالغردقة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
المتهم
المتهم
إبراهيم جادالله
تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث (قسم شرطة أول الغردقة) أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بشارع الكهف دائرة القسم - من ضبط المدعو "عبدالله . إ . ع" – مواليد 1987 – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الغردقة.. وبحوزته (3 تماثيل فرعونية حجرية صغيرة الحجم، قطعة حجرية متوسطة الحجم مدون عليها نقوش فرعونية يشتبه فى آثريتها، كمية من مخدر الحشيش وزنت 120 جراما، مبلغ مالى، و3 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للقطع الآثرية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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