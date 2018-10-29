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استطلاع رأي: انخفاض التأييد لرئيس كوريا الجنوبية للأسبوع الـ 4

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت نتائج استطلاع رأي اليوم الاثنين عن انخفاض نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن للأسبوع الرابع على التوالي وسط احتدام الجدل الداخلي حول التوظيف غير العادل في المؤسسات العامة وزيادة المخاوف بشأن نمو الاقتصاد.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن نسبة تأييد مون بلغت الأسبوع الماضي 9ر58% بانخفاض 7ر1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ، ما يعني استمرار انخفاض شعبية الرئيس الكوري الجنوبي للأسبوع الرابع على التوالي بداية من الأسبوع الرابع من سبتمبر الماضي والذي بلغت خلاله شعبيته 3ر65%.

ووفقا للاستطلاع، شهد الحزب الديمقراطي الحاكم أيضا تراجعا شعبيته بنسبة7ر0% وصولا الى 42% وسجلت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي تراجعا بلغت نسبته 3ر1% وصولا الى5ر19% .

وجاءت وتيرة التراجع على خلفية الشكوك في الفساد الذي عم إجراءات التوظيف لدى مؤسسة سول لقطار الأنفاق ومؤسسات عامة أخرى بالإضافة إلى المخاوف الاقتصادية التي أسهمت في حدوث انهيار حاد في سوق الأسهم .

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