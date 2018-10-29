رئيس التشيك: روسيا لا تشكل تهديدا لأوروبا

أكد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، أهمية التواصل بين موسكو وأوروبا بالرغم من عدم الاتفاق بينهم بشأن بعض القضايا، مشيرا إلى أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأوروبا.





وقال الرئيس التشيكي، في حديث لتلفزيون تشيزكا اليوم الأحد، «ليس علينا أن نتفق مع روسيا، ولكن علينا أن نتحدث مع بعضنا البعض».





وأضاف أن «أكثر ما يمكننا فعله هو تجاهل بعضنا البعض. عندما لا يتحدث الناس، لا يوجد تواصل بينهم، والعلاقات لا تتطور».





وتابع زيمان «آسف على هؤلاء الذين يستمتعون بإيجاد أعداء».





وشاطر رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس موقف الرئيس بشأن ضرورة الحفاظ على التواصل مع روسيا.





وأضاف «لا أعتقد أن روسيا تشكل تهديدًا، ومن الضروري إجراء حوار نشط مع روسيا، على وجه الخصوص، بشأن الوضع في سوريا»





وتابع: أعتقد أن أوروبا لم تكن استباقية بما فيه الكفاية في تطوير الأحداث في هذا البلد، وعلى الرغم من الزخم المثار فنحن مهتمون جدا باستقرار الوضع في سوريا، حتى يتمكن مواطنوها من العودة إلى ديارهم، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على مشكلة الهجرة في أوروبا».





وكانت العلاقات قد تدهورت بين روسيا وأوروبا على مدى السنوات العديدة الماضية وسط الأزمة الأوكرانية.





وتصاعد الموقف أكثر في مارس الماضي عندما اتهمت لندن بدعم من شركائها الأوروبيين والخارجيين موسكو بتدبير هجوم عميل الأعصاب على العميل المزدوج سيرجي سكريبال.



