ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس التشيك: روسيا لا تشكل تهديدا لأوروبا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:09 ص
الرئيس التشيكي ميلوس
الرئيس التشيكي ميلوس زيمان
على صالح
أكد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، أهمية التواصل بين موسكو وأوروبا بالرغم من عدم الاتفاق بينهم بشأن بعض القضايا، مشيرا إلى أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأوروبا. 

وقال الرئيس التشيكي، في حديث لتلفزيون تشيزكا اليوم الأحد، «ليس علينا أن نتفق مع روسيا، ولكن علينا أن نتحدث مع بعضنا البعض».

وأضاف أن «أكثر ما يمكننا فعله هو تجاهل بعضنا البعض. عندما لا يتحدث الناس، لا يوجد تواصل بينهم، والعلاقات لا تتطور». 

وتابع زيمان «آسف على هؤلاء الذين يستمتعون بإيجاد أعداء».

وشاطر رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس موقف الرئيس بشأن ضرورة الحفاظ على التواصل مع روسيا.

وأضاف «لا أعتقد أن روسيا تشكل تهديدًا، ومن الضروري إجراء حوار نشط مع روسيا، على وجه الخصوص، بشأن الوضع في سوريا» 

وتابع: أعتقد أن أوروبا لم تكن استباقية بما فيه الكفاية في تطوير الأحداث في هذا البلد، وعلى الرغم من الزخم المثار فنحن مهتمون جدا باستقرار الوضع في سوريا، حتى يتمكن مواطنوها من العودة إلى ديارهم، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على مشكلة الهجرة في أوروبا». 

وكانت العلاقات قد تدهورت بين روسيا وأوروبا على مدى السنوات العديدة الماضية وسط الأزمة الأوكرانية. 

وتصاعد الموقف أكثر في مارس الماضي عندما اتهمت لندن بدعم من شركائها الأوروبيين والخارجيين موسكو بتدبير هجوم عميل الأعصاب على العميل المزدوج سيرجي سكريبال. 

ونفت موسكو هذه المزاعم ، لكن الحادث تسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة وزاد من توتر العلاقات بين روسيا وأوروبا.
loading...

ترشيحاتنا

جماعة يهودية لـ ترامب: غير مرحب بك حتى تتوقف عن استهداف الأقليات

تغييرات محدودة في التصنيف العالمي للاعبي التنس

توفير ألبان الأطفال بسعر 5 جنيهات يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الزمالك يستأنف تدريباته.. اليوم

انتشال جثة شاب مبتور القدمين غرق بترعة المحمودية

وزيرة التخطيط تشارك في حفل إطلاق مؤسسة كميت بطرس غالى للسلام والمعرفة

المخاوف تراود الإسماعيلي من تكرار ذكرى 2015 أمام الرجاء البيضاوي

تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى..فيديو

رئيس الوزراء يصل محافظة الشرقية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها

أول رد فعل من محمد صلاح بعد تحطم طائرة مالك ليستر سيتى

الرئيس الإندونيسي يتوجه لمطار جاكرتا لمساندة أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة

شاهد.. جولة لرئيس الوزراء لتفقد المشروعات التنموية بالشرقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3950 دولارا تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب فى حفل الهالوين.. صور

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
توفير ألبان الأطفال بسعر 5 جنيهات يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
شاهد.. جولة لرئيس الوزراء لتفقد المشروعات التنموية بالشرقية
تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟