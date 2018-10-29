بطلة مصر فى الكاراتيه: إعاقتى دفعتني للتحدى وتحقيق البطولات..فيديو



قالت أمل أبو الفتوح، بطلة مصر والعالم العربى فى الكاراتيه،والتى حصلت على ميداليتين على المستوى الدولى فى أول اشتراك لها فى البطولات بعد إصابتها فى حادثة، لافتة إلى أن حالتها النفسية تدهورت جدًا بعد إصابتها بالشلل النصفى فى إحدى الحوادث.



وأضافت أبو الفتوح، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم "الاثنين"، أنها استطاعت أن تتحدى إرادتها بعد إصابتها بالمرض وتحدت الصعوبات وانخرطت فى التمارين الخاصة بها، مؤكدة أن عائلتها واصدقائها دعموها بشكل كبير للخروج من المنزل والانخراط مع المجتمع.



وأوضحت أنها كانت تلعب الكاراتيه منذ طفولتها قبل إصابتها بالمرض وعادت للتمارين مرة أخرى بعد إصابتها بحادث، مفيدة بأنها تشعر بأنها مميزة وهى جالسة على الكرسى المتحرك وتستطيع أن تحقق ما تتمناه.



وتابعت " إعاقتى دفعتنى للتحدى وتحقيق العديد من البطولات فى الكاراتيه".



