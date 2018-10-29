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فيلم هالويين يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:11 ص
صدى البلد
أ ش أ
تصدر فيلم "هالويين"، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية فى نهاية الأسبوع الثانى لعرضه.

وأعلنت شركة "موجو" حصد الفيلم أرباحا بإجمالى 32 مليون دولار.

وجاء فى المرتبة الثانية فيلم "إيه ستار" بقيمة أرباح بلغت 14 مليون دولار، يليه فى المركز الثالث فيلم "السم" بقيمة أرباح إجمالية بلغت 10.8 مليون دولار.

ويأتى فيلم "أكرهك" من بين أعلى الأفلام أرباحا بقيمة بلغت 5.1 مليون دولار، ثم "الرجل الأول " بقيمة 4.9 مليون دولار.

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