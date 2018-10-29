الإسكان تعلن موعد تسليم وحدات الإعلانات السابقة للإسكان الاجتماعي

أعلن هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، أنه تم تخصيص أسبوع كامل لتقديم ذوى الاحتياجات الخاصة من 7 إلى 14 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى تتضمن 60 ألف وحدة سكنية.





وأشار "يونس"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الإثنين، إلى أن الوحدات مشطبة تشطيبا كاملا، لافتًا إلى أنه يتم تسليم وحدات الإعلانات السابقة للإسكان الاجتماعى خلال مارس 2019.



