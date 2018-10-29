إصابة 6 أشخاص في انفجار بمقر لجنة انتخابات أفغانية

نقلت وسائل الإعلام الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة كابول، أن انفجارا وقع، اليوم الاثنين، بمقر لجنة انتخابات في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن إصابة أربعة موظفين واثنين من رجال الشرطة.



ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:45 بتوقيت جرينيتش)، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.



وفي وقت سابق، قتل ما لا يقل عن 11 شخصًا، بينهم ستة أطفال، نتيجة انفجار في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان يوم الأحد، في اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية في البلاد.



وجدير بالذكر أن أفغانستان تعاني منذ فترة طويلة من حالة أمنية غير مستقرة حيث تقاتل الحكومة طالبان، التي تشن حربًا ضد كابول منذ ما يقرب من عقدين. كما تحارب داعش، التي تعمل في أفغانستان منذ عام 2015.