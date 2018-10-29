ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إصابة 6 أشخاص في انفجار بمقر لجنة انتخابات أفغانية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
دعاء أبوهشيمه
نقلت وسائل الإعلام الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة كابول، أن انفجارا وقع، اليوم الاثنين، بمقر لجنة انتخابات في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن إصابة أربعة موظفين واثنين من رجال الشرطة.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:45 بتوقيت جرينيتش)، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وفي وقت سابق، قتل ما لا يقل عن 11 شخصًا، بينهم ستة أطفال، نتيجة انفجار في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان يوم الأحد، في اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وجدير بالذكر أن أفغانستان تعاني منذ فترة طويلة من حالة أمنية غير مستقرة حيث تقاتل الحكومة طالبان، التي تشن حربًا ضد كابول منذ ما يقرب من عقدين. كما تحارب داعش، التي تعمل في أفغانستان منذ عام 2015.
loading...

ترشيحاتنا

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة

السلطات الإندونيسية تفجر مفاجأة حول ركاب الطائرة المنكوبة

تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى..فيديو

تعرف على الآية القرآنية التي رددها رسول الله في صلاة القيام

إحالة ثنائي اتحاد العاصمة إلى مجلس تأديب

بث مباشر... إطلاق القمر الصناعي الإماراتي خليفة سات

#الزمالك_بطل_افريقيا يجتاح تويتر بعد الفوز على الأهلي.. ومغردون: إحنا ملوك الصالات

فيديوجراف: طقوس شيطانية.. فتاتان أمريكيتان تخططان لقتل 25 من زميلاتهما

اتهموها بالسخرية من اللغة العامية.. ندى حجازي سفيرة اللغات تتحدث لصدى البلد

انتشال جثة شاب مبتور القدمين غرق بترعة المحمودية

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

جماعة يهودية لـ ترامب: غير مرحب بك حتى تتوقف عن استهداف الأقليات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3950 دولارا تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب فى حفل الهالوين.. صور

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
توفير ألبان الأطفال بسعر 5 جنيهات يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
شاهد.. جولة لرئيس الوزراء لتفقد المشروعات التنموية بالشرقية
تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟