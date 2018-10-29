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أخبار العالم

مصرع 18 شخصا إثر سقوط حافلة ركاب في نهر السند بباكستان

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
أ ش أ
لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم، إثر سقوط حافلة ركاب في نهر السند بباكستان.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الاثنين، أن من بين الضحايا 3 سيدات بالإضافة إلى طفل.

وأعلنت فرق الإغاثة أنه تم الانتهاء من جهود الإنقاذ، ونقل كافة الجثامين إلى مستشفى قريب، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته.
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