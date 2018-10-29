مصرع 18 شخصا إثر سقوط حافلة ركاب في نهر السند بباكستان

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم، إثر سقوط حافلة ركاب في نهر السند بباكستان.



وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الاثنين، أن من بين الضحايا 3 سيدات بالإضافة إلى طفل.



وأعلنت فرق الإغاثة أنه تم الانتهاء من جهود الإنقاذ، ونقل كافة الجثامين إلى مستشفى قريب، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته.

