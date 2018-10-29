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أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:15 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الأثنين.

وأفاد برنامج "8 الصبح"، بأن الدولار الأمريكي سجل نحو 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 20.36 جنيه للشراء، 20.47 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 22.91 جنيه للشراء، 23.04 جنيه للبيع، الفرنك السويسري 17.91 جنيه للشراء، 18.01 جنيه للبيع، والين الياباني "100 ين" 15.95 جنيه للبيع، 16.04 للشراء.

وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 704 جنيه للجرام، وعيار "21" نحو 616 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" نحو 528 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4928 جنيهات.
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