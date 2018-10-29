نادال يتربع على عرش صدارة التصنيف العالمي للتنس

واصل الإسباني رافائيل نادال، تصدره للتصنيف العالمي، للاعبي التنس، وشهد التصنيف 3 تغييرات في المراكز الـ10 الأولى، فارتقى الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، مركزين، ليحتل المرتبة السادسة عالميًا، وذلك بعد تتويجه أمس بلقب فيينا المفتوحة.



وتراجع مارين شيليتش مرتبة واحدة، ليحتل المركز السابع عالميًا، بعد خروجه مبكرًا من بطولة بازل، كما تراجع النمساوي دومينيك تيم مركزًا واحدًا، ليحتل المرتبة الثامنة.



وارتقى الروماني ماريوس كوبيل 33 مركزًا دفعة واحدة، ليحتل المركز الـ60 عالميًا، وذلك بعد وصوله إلى نهائي بازل، الذي خسره أمس أمام النجم السويسري روجر فيدرر.



