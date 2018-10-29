الموانئ الكويتية: استئناف الملاحة بميناء الشعيبة بعد توقفها 3 أيام

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين، استئناف حركة الملاحة البحرية بشكل كامل في ميناء الشعيبة، بعد توقفها منذ يوم الجمعة الماضي لسوء الأحوال الجوية.



وذكرت (الموانيء) الكويتية - في بيان اليوم الاثنين - أن حركة الملاحة البحرية في الميناء استؤنفت صباح اليوم، بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية، بتحسن مستوى الرؤية.





كانت المؤسسة ، قد أعلنت الجمعة الماضية، توقف حركة الملاحة البحرية بشكل مؤقت في ميناء (الشعيبة)، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها الكويت؛ حيث انخفضت الرؤية الأفقية إلى أقل من ميل بحري، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأمواج إلى 7 أقدام.



