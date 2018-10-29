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رياضة

تعليق مؤثر من إسماعيل يوسف عقب تتويج يد الزمالك بلقب أفريقيا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:27 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك عن سعادته بتتويج يد الزمالك بلقب البطولة الأفريقية، مؤكدا أن هذا هو المعتاد دائما من أساطير نادي الزمالك.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع ااتواصل الاجتماعي "تويتر": "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، هم دائما على العهد والوعد، أبطال وأساطير نادي الزمالك الفريق الأول لكرة اليد بطل أفريقيا، العمل فى صمت وهدوء والإصرار على إسعاد ملايين من عشاق نادينا الحبيب، كلمات الشكر تعجز عن الوصف والتعبير".

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في الفوز على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليحافظ على اللقب الإفريقي بنتيجة 27 -25.
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