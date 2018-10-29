أولياء أمور مدرسة السادات الابيدى يستغيثون بالتعليم : الإدارة بتشغل ولادنا مش بيعلموهم.. صور



واضافوا فى رسالتهم من خلال شكاوى صدى البلد : إحنا ولادنا رايحة تتعلم مش تشيل ديسكات المدرسة، وعند التحدث إلى مدير المدرسة قال لنا معندناش عمال ومفيش ميزانية لو عايزين عامل جمعوا مع بعض وادفعوا الشهرية بتاعته ، بالاضافة إلى سوء معاملة المدرسين الى الطلبة و التلفظ بألفاظ غير لائقة ، اولادنا رفضه الذهاب الى المدرسة لما يعانوه .

وطالب أولياء الأمور من وزير التربية والتعليم سرعة التدخل لحل المشكلة .



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تقدم أولياء أمور مدرسة السادات الابيدى بمجمع مدارس القومية بشكوى ، لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى ، من الإهمال الجسيم بالمدرسة وتعرض ابنائهم للاهانة.