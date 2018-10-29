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أخبار البلد

وزيرا التموين والشباب يلتقطان صورا مع العاملين بمستشفى ههيا المركزي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
محمود مطاوع و محمد مرسي
التقط العاملون بمستشفى ههيا المركزي بمحافظة الشرقية، عددا من الصور السيلفي مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتبادل مصيلحي مع العاملين أحاديث جانبية، وشكى له مريض حالته فقال له مصليحي مازحا "أنت مريض لا تعرف حالتك سيبهم يعالجوك".

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانية لمحافظة الشرقية.
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