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مرأة

زيادة حادة في حالات الإصابة بمرض الزهري في كوريا الجنوبية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
دق المسؤولون في مجال الصحة بكوريا الجنوبية ناقوس الخطر في البلاد بعد الزيادة الحادة في عدد الأشخاص الذين شخصوا بالإصابة بمرض الزهري في الآونة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "كوريا تايمز" أن الزهري مرض بكتيري ينقل عن طريق الجنس والذي يسبب مضاعفات طويلة المدى، وعندما يترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات عصبية وأمراض القلب والأوعية الدموية وربما الوفاة إذا لم يعالج بصورة مناسبة.

وأفادت الإحصاءات الصادرة عن المراكز الكورية لمنع والتحكم في الأمراض، بأن كان هناك 776 مريضا بالزهري في عام 2013، بيد أن العدد قفز 3 أضعاف تقريبا خلال 5 أعوام ليصل إلى 2138 مريضا في عام 2017 .
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