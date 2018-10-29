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أخبار البلد

السكة الحديد: انتظام حركة القطارات على خط القاهرة أسوان

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم، انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة أسوان،مشيرة إلى أن الحركة تعمل بصورة طبيعية باستثناء سقوط عجلة من بوجى أحد الجرارات أثناء عمل مناورة داخل الورش بحوش محطة الأقصر بعيدا عن الخطوط الطوالى دون تأثير على حركة مسير القطارات.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أن حركة القطارات تعمل بصورة طبيعية على خطوط الهيئة.

وناشدت الهيئة وسائل الاعلام الرجوع الى المصادر الرسمية قبل كتابة اى اخبار تخص مرفق السكة الحديد الذى يقدم خدماته لكافة المواطنين.
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