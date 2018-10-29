وكيل صحة المنوفية يتفقد الوحدات الصحية استعدادا لبدء حملة علاج فيروس سي

قام الدكتور نضيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالمرور على الوحدة الصحية بقرية طه شبرا التابع لإدارة قويسنا الصحية ومتابعة الوحدات الصحية لمدى جاهزيتها للحملة القومية لرئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي، والتي سوف تبدأ في أول ديسمبر المقبل.



وقد تبين له خلال الزيارة وجود الطاقم الطبي والإداري إلا أن النظافة بالوحدة كانت سيئة وتم تحويل المتغيبين للشؤون القانونية بالمديرية، ولفت نظر العمال بعدم تكرار ذلك مرة أخرى.



كما تم المرور على وحدة كفر طه شبرا وتبين وجود الفريق الطبي، والعمل يسير بطريقة جيدة وكانت شكوى المرضى من عدم وجود أدوية كافية في الوحدتين وتم التوجيه بتوفير النواقص من الأدوية وكانت النظافة متوسطة بالوحدة.