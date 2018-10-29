ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل صحة المنوفية يتفقد الوحدات الصحية استعدادا لبدء حملة علاج فيروس سي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد امين
قام الدكتور نضيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالمرور على الوحدة الصحية بقرية طه شبرا التابع لإدارة قويسنا الصحية ومتابعة الوحدات الصحية لمدى جاهزيتها للحملة القومية لرئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي، والتي سوف تبدأ في أول ديسمبر المقبل.

وقد تبين له خلال الزيارة وجود الطاقم الطبي والإداري إلا أن النظافة بالوحدة كانت سيئة وتم تحويل المتغيبين للشؤون القانونية بالمديرية، ولفت نظر العمال بعدم تكرار ذلك مرة أخرى.

كما تم المرور على وحدة كفر طه شبرا وتبين وجود الفريق الطبي، والعمل يسير بطريقة جيدة وكانت شكوى المرضى من عدم وجود أدوية كافية في الوحدتين وتم التوجيه بتوفير النواقص من الأدوية وكانت النظافة متوسطة بالوحدة.
loading...

ترشيحاتنا

زلزال مدمر بقوة 6.4 ريختر يضرب جنوب الأرجنتين

دموع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة لحظة إصابة الشناوي في مباراة الوصل.. فيديو

أبن ال .... للنجمة الكويتية شمس تتجاوز 2 مليون مشاهدة

السلطات الإندونيسية تعلن عدد ركاب الطائرة المنكوبة

البطل الروسي محمدوف: الأجيال الجديدة تحتاج إلى قدوة مثل محمد صلاح

كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر الأهلى والترجى وطريقة الحصول عليها

185 ألف جنيه سعر شقة الإسكان الاجتماعى فى الإعلان العاشر والمقدم 25 ألفا

شاهد.. لحظة محاولة ضابطين إنقاذ ركاب طائرة ليستر سيتي قبل انفجارها

احترس.. النفخ فى الطعام الساخن يصيبك بهذا المرض

الآثار: 30 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الأمير الطنبغا الماردانى..فيديو

موعد مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربي والقنوات الناقلة

الإفتاء تحذر من فعل شائع يعد أقبح الذنوب عند الله تعالى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لـ جوليا روبرتس

معرض الآثار الغارقة يصل محطة منيابولس الأمريكية..صور

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الحروق بمحافظة الشرقية .. صور

3950 دولارا تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب فى حفل الهالوين.. صور

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

فيديو

شاهد.. حفل زفاف ملكي على الطريقة اليابانية
حامد عبد الدايم: الزيادة السكانية تعيق برامج التنمية الحكومية..فيديو
الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة.. فيديو
الآثار: 30 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الأمير الطنبغا الماردانى..فيديو
شاهد.. لحظة وصول السيسي إلى القصر الاتحادي الفيدرالي في برلين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟