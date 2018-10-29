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محافظات

انخفاض أسعار البطاطس والطماطم بالدقهلية.. وحملات مكثفة على الأسواق .. صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:58 ص
الأسواق بمدينه المنصوره
الأسواق بمدينه المنصوره والمنافذ
همت الحسينى
شهدت الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بمدينة المنصورة ، انخفاضا ملحوظا في أسعار البطاطس والطماطم ، خاصة عقب الحملات المستمرة على الأسواق والمنافذ من قبل رؤساء مجالس المدن، حيث وصل سعر البطاطس الى 7 جنيهات والطماطم 9 جنيهات، وسط إقبال شديد من المواطنين.

وأسفرت الحملات ، التى شنتها الرقابة الإدارية والتموين، عن ضبط 1500 طن بطاطس مخزنة ، بعدد من الثلاجات بمركزى طلخا وشربين بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار، لتحقيق أعلى نسبة ربح والإضرار بالمواطن والتسبب في أزمة تسعيرية .

فيما تم التحفظ على الكميات المضبوطة، داخل الثلاجات تمهيدا لطرحها بعدد من المنافذ العامة والأسواق بنطاق مراكز المحافظة بأسعار مخفضة.

وأكد محمد سامى "بائع " بأحد المنافذ، أنه منذ بدء الأزمة والمسئولين سواء بالمحافظة او التموين يقومون بالمرور على المنافذ وانهم حددوا 7 جنيهات سعر للبطاطس، لحين صدور قرار بتخفيض سعرها من الجديد، مضيفا بأن الكميات أصبحت متوفرة بشكل كبير داخل المنافذ والأسواق ".

وقالت منال محمد "ربة منزل" : "الحمد لله ان الاسعار نزلت كنا فين وبقينا فين من 17 ، إلى ده شئ كويس جدا، مع أن البطاطس مش اساسيه عندى زى الطماطم اتمنى الطماطم تنزل الأربع وثلاثة زى زمان وكتر خيركم على كده".

من جانبه أكد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، أنه تم الاتفاق مع عدد من المنتجين على توفير البطاطس بأية كميات تصل لـ 1000 طن، وحسبما يحتاجها المواطن بمختلف أحياء ومراكز المحافظة بسعر 5 جنيهات على أن تباع للمستهلك ما بين 5 جنيهات ونصف الجنيه و6 جنيهات للكيلو خلال الأيام القادمة.
انخفاض أسعار البطاطس والطماطم بالدقهلية.. وحملات مكثفة على الأسواق .. صور
انخفاض أسعار البطاطس والطماطم بالدقهلية.. وحملات مكثفة على الأسواق .. صور
انخفاض أسعار البطاطس والطماطم بالدقهلية.. وحملات مكثفة على الأسواق .. صور
انخفاض أسعار البطاطس والطماطم بالدقهلية.. وحملات مكثفة على الأسواق .. صور
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