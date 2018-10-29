الكفاية الانتاجية: افتتاح دورات تدريبية وقبول 91 شخصا بمركز الأسمرات

تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريرًا حول مؤشرات أداء مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني خلال سبتمبر الماضي، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لجهود الوزارة للارتقاء بالتدريب الفني والمهني وأنشطة الكفاية الإنتاجية.



وقال عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني إنه مع بداية العام التدريبى الجديد 2018/2019 وانتظام سير العملية التدريبية بجميع مراكز ومناطق المصلحة، تم افتتاح الدورات التدريبية وقبول 91 طالب وطالبة وسيدة بمركز تدريب حى الاسمرات، مشيرًا الى استكمال خطة إعداد المراكز التدريبية للعام الجديد وتسليم النشرة التدريبية لجميع المناطق ومعاينة المحطات التدريبية بهدف إدخال تخصصين جديدين في مهنتى النقل والملاحة والبترول والبتروكيماويات.



وأوضح رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية أن المصلحة تركز خلال المرحلة الحالية على برامج التدريب المهني المتطور وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التكنولوجية المتطورة والتي تؤهلهم للتعامل مع الماكينات التي تعمل بالتكنولوجيات الحديثة، من خلال تطوير أنظمة التدريب المهني والفني المتبعة في المصلحة لتتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل وتوفير كافة الوسائل والأدوات اللازمة للتعليم والتدريب والمساهمة في تغيير النظرة المجتمعية لخريجي مراكز التدريب المهني والتعليم الفني.



ولفت "جمعة" إلى أن المصلحة انتهت من مراجعة المواد التدريبية للمهن المطورة بالصف الأول من قبل الاستشاري ( YAT ) وتطوير مهنة الخراطة للصفوف الدراسية الثلاثة واستلام المادة العلمية لمهنتى البصريات وتشغيل وصيانة المحركات البحرية للصف الثانى.



وأضاف أنه تم أيضا تطوير مناهج كتب لـ 9 مهن من اجمالى 17 مهنة من خلال البنك الإسلامي للاستفادة بها في العام التدريبي الجديد، مؤكدًا أنه يجرى التنسيق مع شركة GAF لتسليم الوحدات التدريبية المطورة لمهن الملابس الجاهزة والطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن الكتب التسعة التي تم تطوير مناهجها شملت مهن الخراطة التقليدية وماكينات الورش وتشغيل المخارط والفرايز المحوسبة ومهن الطباعة الثلاثة وصيانة الشبكات والحواسب.



وحول نشاط الانشاءات والتأهيل لمراكز التدريب، أشار رئيس المصلحة الى أن المصلحة قامت بتنفيذ أعمال التأهيل الشامل لمجمع مركز محرم بك وطنطا بنسبة 98% وجارى استكمال انشاء مركز كوم اوشيم بالفيوم بنسبة تنفيذ 99% والتأهيل الجزئى لمنطقة شمال القاهرة بنسبة 100% ومركز العاشر من رمضان بنسبة 65% ومركز الاميرية ومعهد تدريب الكوادر بنسبة 97%.



وحول الشراكات مع القطاع الخاص وأجهزة الدولة، نوه "جمعة" الى أنه تم توقيع الملحق الرابع لعقد التعاون المشترك بين المصلحة ومؤسسة غبور لتطوير مركز صيانة السيارات بشبرا التابع لمنطقة شمال، على أن تبدأ المؤسسة في قبول دفعة جديدة من الطلبة اعتبارًا من العام التدريبى 2019/2020، كما يجرى مراجعة بروتوكول التعاون مع شركة بشارة " BTM " لتشغيل مركز تدريب مهنى الاسمرات.



وفى إطار التعاون مع مشروع TVET2، أكد أنه تم تدريب المهندسين والفنيين بمركزى ( التكنولوجيا المتميز – المظلات ) على معامل الطاقة المتجددة الموردة من المشروع وجارى التأهيل الشامل لمراكز طره الاسمنت وكفر الزيات وتدعيم البنية التحتية لمركز زهراء حلوان.