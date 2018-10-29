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محافظات

بروتوكول بين محافظة البحر الأحمر ونادي الجونة لاكتشاف المواهب..صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
وقع احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر ونادي الجونة الرياضي ينص على ضرورة إرسال الكشافيين الرياضيين التابعين للنادي إلى أندية ومراكز الشباب بالمحافظة ، واكتشاف الموهوبين في كرة القدم .

وأكد عبد الله علي ضرورة اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة من الفئات العمرية الصغيرة والشابة فى كل مدن المحافظة ، وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب لتحديد مدى لياقتهم الطبية بالإضافة إلي عدد من الاختبارات الفنية والبدنية والمهارية.

وقام أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، بتحديد موعد اختبارات انتقاء واكتشاف الموهوبين فى كرة القدم في الفترة 17/11/2018 وحتي 22/12/2018 علي مستوي مدن المحافظة ، وعلى من يرغب فى الاشتراك في الاختبارات سرعة التسجيل بأقرب نادى او مركز شباب بالمدينة التابع لها .

وشمل برتوكول التعاون بين المحافظة وبين نادي الجونة الرياضي ، تقديم كافة سبل الدعم المعنوي واللوجستي والثقافي لأندية ومراكز شباب المحافظة .
بروتوكول بين محافظة البحر الأحمر ونادي الجونة لاكتشاف المواهب..صور
بروتوكول بين محافظة البحر الأحمر ونادي الجونة لاكتشاف المواهب..صور
بروتوكول بين محافظة البحر الأحمر ونادي الجونة لاكتشاف المواهب..صور
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