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سول : طائرة عسكرية صينية تخترق المجال الجوي للبلاد للمرة الـ6 هذا العام

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن طائرة عسكرية صينية دخلت مجال الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية دون سابق إنذار صباح اليوم، مما دفع القوات الجوية إلى نشر المقاتلات لتوجيه رسالة تحذيرية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان (نقلته وكالة انباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) إن الطائرة العسكرية الصينية دخلت منطقة تحديد الهوية الجوية لكوريا الجنوبية في غضون الساعة 10:03 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وخرجت منها بعد حوالي نصف ساعة باتجاه جزيرة "إيو"، وهي عبارة عن مجموعة جزر صخرية مغمورة جنوب جزيرة جيجو.


وكانت الطائرة الصينية التي يُعتقد أنها طائرة استطلاع من طراز"واي-9"، تحلق في الاتجاه الشرقي لـ"كانجرونج" في إقليم كانجوون.

وأضافت هيئة الأركان أنه بعد عودتها إلى الجنوب، دخلت الطائرة إلى منطقة الهوية الكورية مرة أخرى وخرجت منها في غضون الساعة 3:02 بعد ظهر اليوم.. لذلك تم نشر مقاتلات من طراز "اف-15 كيه" و "كيه اف-15" لتتبع الطائرة الصينية وإرسال رسالة تحذير.

ووفقا للوكالة، يعتبر دخول طائرة عسكرية صينية إلى منطقة تحديد الهوية الجوية لكوريا الجنوبية، السادس من نوعه في هذا العام.
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