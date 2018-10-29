الجبالي: الأعلى للإعلام مستقل عن الحكومة ودوره التنظيم وليس الرقابة

وأشار إلى أنه في أعقاب ثورة يناير كان هناك عدة كتابات سواء من بعض الجهات المستقلة أو من جهات كاليونيسيف كلهم اجمعوا على ضرورة إنشاء كيانات مستقلة وتحويل الكيانات المملوكة للدولة إلى جهة اقتصادية سليمة وأن تتحول الهيئات العامة إلى هيئات إعلامية عامة، ومع الاطلاع على تجارب الدول الأخرى توصلنا الي شكل مؤسسي لتنظيم الإعلام في مصر"، مؤكدا أن المجلس الأعلى للإعلام له كافة الصلاحيات في ممارسة مهامه وأن دوره التنظيم وليس الرقابة، وتابع "القانون رقم 180 لسنة 2018 أعطى مزيد من الحريات مقارنة بقانون 96 لسنة 1996 فعندما أنشئ كيان مستقل تماما عن الحكومة كالأعلى للإعلام ولا يتبع البرلمان ومعه من الأدوات ما تمكنه من القيام بدوره .







قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مواقع التواصل الاجتماعي رغم أهمية الدور الذي تقوم به وتعبر عن حرية الرأي والتعبير، ولكنها تساعد فى نشر الشائعات.وأضاف الجبالي خلال كلمته بمنتدى إعلام مصر"، في نسخته الأولى، بعنوان: "الإعلام وعصر ما بعد المعلومات.. خطوة إلى الأمام"الدراسات أكدت أن 80% من المنتمين لداعش كان عبر الإنترنت وبالتالي فإن الحروب الإلكترونية أصبحت أمرا واقعا فضلا عن غياب جودة المعلومات التي تنشر دون سند من الحقيقة أو المنطق فأصبح هذا هو الشائع وفي ظل غياب أطر قانونية تنظم هذاوأشار وكيل الأعلى للإعلام إلى أنه خلال رصد الخريطة الإعلامية الحالية اتضح وجود مشاكل عديدة ففي مصر هناك خلط الخبر بالرأي وخلط الإعلان بالتحرير والسب والقذف وغيرها.وأكد وكيل الإعلام أن الدستور المصري نص في 7 مواد مهمة حول كيفية ضمان حرية الإعلام والصحافة والنشر دون فرض أي قيود مع ضمان استقلالها في هذا السياق تم إنشاء 3 كيانات الأول المجلس الأعلى وهو شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وفنيا ولها موازنة مستقلة ومهمته تنظيم كل شؤون الإعلام ويضمن حرية وحماية الصحافة وفقا للدستور هيئة وطنية للصحافة وهيئة وطنية للإعلام ومعهم نقابتي الصحفيين والإعلاميين ، كما أن هناك أجهزة مكملة مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز منع الممارسات الاحتكارية وفي الأجهزة المكملة أيضا لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.