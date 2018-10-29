وكيل تنظيم الاعلام: تقنين المواقع الالكترونية لحماية العاملين بها

قال عبد الفتاح الجبالي وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار المجلس البدء فى إجراءات تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية الصحفية ، من اجل حماية جميع العاملين بها .



واوضح الجبالى خلال كلمته الافتتاحية بمنتدى إعلام مصر"، في نسخته الأولى، بعنوان: "الإعلام وعصر ما بعد المعلومات.. خطوة إلى الأمام" ان عشرات الصحفيين يعملون فى مواقع دون التأمين عليهم وتعيينهم وهذا المناخ لابد من تقنينه وإعادة تنظيمه .



وطالب الجبالي في كلمته بجلسة "هيئات الإعلام تنظيم أم سيطرة" خلال اليوم الثاني بمنتدى إعلام مصر بضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين لانه لم يعترف حتى الآن بالصحفيين الالكترونيين ، مشيرا الى ان هناك الكثير من الزملاء المتقدمين على تراخيص مواقعهم يتساءلون حول عدم اعتراف النقابة بهم.