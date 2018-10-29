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أخبار العالم

وزير الوحدة الكوري الجنوبي: من المحتمل إعلان نهاية الحرب مع الشمال

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:43 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن وزير الوحدة الكوري الجنوبي جو ميونج كيون اليوم الاثنين أن الإعلان الرسمي لإنهاء الحرب بين الكوريتين أمر لا يزال وارد الحدوث في غضون هذا العام.

وأوضح الوزير لدى جلسة استماع برلمانية (حسبما أفادت وكالة انباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) أن وزارته تعمل على تحقيق هذا الهدف برغم التقدم المحدود الذي أفرزته مباحثات واشنطن وبيونج يانج لنزع السلاح النووي للأخيرة.
وأضاف قائلا "في اعتقادي أن هذه الخطوة ممكنة في الوقت الراهن".

وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ونظيره الشمالي كيم جونج-أون اتفقا في أول اجتماع قمة جمع بينهما في أبريل الماضي بقرية الهدنة الحدودية بين الكوتين "بانمونجوم"، على وضع نهاية رسمية للحرب الأهلية التي اندلعت بين الكوريتين عام 1950م وانتهت في عام 1953م بميثاق للهدنة.

ويأتي هذا التوجه من جانب سول في الوقت الذي تبدي فيه واشنطن تحفظات على اتخاذ هذه الخطوة بإعتبارها بمثابة تسامح كبير شأنه شأن تخفيف العقوبات عنها ولا يمكن أن يرقى إلى مستوى التنازلات التي أقدمت عليها بيونج يانج حتى الآن في سياق تفكيك ترسانتها النووية والصاروخية.

وحول سؤال وُجه إلى الوزير الجنوبي حول إمكانية زيارة "كيم" إلى سول قبيل نهاية العام، رد بالإيجاب قائلا "نعم".

وبشأن القلق حول تحفظ واشنطن على التعاون بين طرفي شبه الجزيرة الكورية، أقر "جو" بوجود تباين في وجهات النظر بين سول وواشنطن حول بعض النقاط ذات الصلة، موضحا أن ذلك لا يعني بالضرورة معارضة واشنطن للتعاون القائم بين الجارتين.

واستطرد قائلا "إن واشنطن تراجع المسألة وفق منظور تعاوني، لا سيما وأننا حاليا (سول وواشنطن) في مرحلة التشاور حول القضية".
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