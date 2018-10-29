وزير النقل يتابع إنشاء طبقة مايكروسرفيس على القاهرة - السويس..صور

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى والمهندس صبحى ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات أعمال القطاع التجريبى بطريق القاهرة/ السويس لإنشاء طبقة المعالجة السطحية مايكرو سرفيس و التى تنفذ لأول مرة فى مصر و الشرق الأوسط و أفريقيا.



ياتي ذلك فى إطار خطة وزارة النقل لصيانة شبكة الطرق واستخدام الاساليب والتكنولوجيا الحديثة في أعمال الصيانة بهدف المحافظة على مستوى آداء الطرق وتأمين السلامة لمستخدميها وخاصة في ظل إنشاء المشروعات القومية الكبرى للطرق لربط أنحاء الجمهورية بشبكة قوية لتحقيق التنمية الإقتصادية.



وصرح عرفات ان وزاة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى تجري بصفة دورية فحص الطرق وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة من خلال مسح شامل يحدد مستوى خدمة شبكة الطرق ويوضح مستويات الأضرار ومدى انتشارها و القيام بأعمال الصيانة ذاتيا أو من خلال شركات المقاولات المتخصصة لافتا ان الوزارة تسعى إلى تطوير أداء أعمال الصيانة والتشغيل وذلك بالاستفادة من التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة للصيانة و من خلال تكلبف الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق و المطارات ( إحدى شركات وزارة النقل ) بإجراء الأبحاث و نقل التكنولوجيا من الخارج لمختلف أنماط الصيانة الحديثة المتطورة و التى تتميز بالكفاءة العالية و الوفر الإقتصادى و سرعة التنفيذ فى ذات الوقت .



وأضاف وزير النقل ان أهم مميزات هذه الطريقة التي سيتم استخدامها في صيانة شبكة الطرق تتمثل في إطاله العمر الافتراضى لطبقه الرصف السطحية -معالجة حالات فقد الحبيبات و التكشف و تآكل سطح الرصف الناتج عن العوامل الجوية -توفير سطح امن وناعم لطبقة الأسفلت السطحية- توفير مقاومه ممتازه لمنع انزلاق السيارات- المساهمة في سرعة تنفيذ الصيانة حيث ان معدل التنفيذ للمعدة المنفذة ( 10000م ) مسطح يوميا





جدير بالذكر انه تم تطوير مادة الرصف المستخدمة بالتصنيع المحلي مع هيئة البترول بدلا من استيرادها و هذه المعالجة عبارة عن طبقة أسفلتية رقيقة مكونة من مادة مستحلبات بيتومينية محسنه بالبوليمر و ركام ومخلوطة على البارد سريعة التحضير يتم التشغيل فى حاله شبة سائلة. و تتحول من الحاله الشبة سائلة الى طبقة قوية خلال ساعة لها القدرة على تحسين خواص الرصف القائم

بالاضافة الى أن المايكروسرفيس يمكن تصنيفه كمعالجة في حالات الصيانة الوقائية، وهو يستخدم عادة كمعالجة للسطح لمعالجة التخدد وتحسين معامل الإحتكاك ولزيادة عمر طبقات الرصف مع تحقيق وفر إقتصادى و سرعة فى التنفيذ عن الطرق التقليدية .

