نبيه بري: حال عدم تشكيل الحكومة اللبنانية اليوم سأوجه الدعوة لعقد جلسة تشريعية

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه حال عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم الاثنين، فإنه سيوجه الدعوة فورا لعقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي.



وذكرت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية - في عددها الصادر اليوم - أن بري بدا عليه الارتياح لحديث رئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري، حينما قال له الحريري - خلال الاجتماع الذي جمعهما يوم السبت الماضي - " إن يوم الإثنين (اليوم) سيكون يوم الحسم بالنسبة إلى إعلان الحكومة الجديدة وإصدار مراسيمها، على اعتبار أنه لم يعد يجوز الانتظار أكثر من هذا الوقت".



ونقلت الصحيفة عن بري قوله: " إذا تم إعلان الحكومة يوم الإثنين، وتأخر إعداد البيان الوزاري لهذه الحكومة لأكثر من أسبوع، فسأبادر إلى الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس النواب، علما بأن البيان الوزاري يفترض ألا يكون مشكلة، باعتبار أنه سيكون مرتكزا بشكل أساسي على مضمون بيان الحكومة السابقة".



وأشارت الصحيفة إلى أن بري أكد - خلال لقائه مع الحريري - أنه لم يعد هناك ما يبرر أبدا التأخير في تشكيل حكومة تضم الجميع، أو تضييع الوقت من عمر البلد وإبقائه في "قعر الفراغ وانعدام القدرة على مواجهة الكم الهائل من التحديات والأزمات التي يعانيها".



