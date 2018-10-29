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أخبار العالم

الكرملين: بدء الإعداد لعقد اجتماع بين بوتين وترامب في باريس

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، بدء الإعداد للاجتماع المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في باريس والمقرر له 11 نوفمبر المقبل.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين - إنه لا توجد تفاصيل حول الاجتماع المحتمل بين بوتين وترامب غير أن الإعداد لهذه المحادثات قد بدأ.

في سياق منفصل، أشار بيسكوف إلى أن موسكو ستطلع السلطات السورية على نتائج القمة الرباعية التي عقدت في اسطنبول مؤخرا بين قادة روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، قائلا:" من دون شك سيتم إبلاغ الجانب السوري".

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