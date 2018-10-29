رئيس الوزراء : صرف تعويضات مقاول معهد أورام الزقازيق خلال أسبوع لاستكمال العمل



وقال رئيس الوزراء خلال تفقده معهد الأورام بالشرقية صباح اليوم إنه سيتم اعتماد فرق سعر التعويضات خلال أسبوع .



واشتكي المقاول الخاص بالمستشفي انه استلم العمل بالمستشفي منذ عامين وتوقف العمل بها لإختلاف الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف .



واستمع من رئيس جامعة الزقازيق عن المعوقات التي واجهتهم لإستكمال المعهد ، موضحا أن المرحلة الأولي سيتم الإنتهاء منها خلال8 أشهر حيث ان تبرعاتها موجودة بالكامل والمرحلة الثانية خلال عام ونصف .



ويخدم المشروع 8 مليون نسمة سكان محافظة الشرقية بجانب المحافظات المجاورة.



أجرى الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بهشام درويش رئيس الأمانة العامة للتعويضات لحل أزمة متعلقة بتعويضات للمباني بمعهد الأورام التابع لجامعة الزقازيق.