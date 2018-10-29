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أخبار البلد

رئيس الوزراء : صرف تعويضات مقاول معهد أورام الزقازيق خلال أسبوع لاستكمال العمل

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
محمود مطاوع و محمد الطحاوي
أجرى الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بهشام درويش رئيس الأمانة العامة للتعويضات لحل أزمة متعلقة بتعويضات للمباني بمعهد الأورام التابع لجامعة الزقازيق.

وقال رئيس الوزراء خلال تفقده معهد الأورام بالشرقية صباح اليوم إنه سيتم اعتماد فرق سعر التعويضات خلال أسبوع .

واشتكي المقاول الخاص بالمستشفي انه استلم العمل بالمستشفي منذ عامين وتوقف العمل بها لإختلاف الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف .

واستمع من رئيس جامعة الزقازيق عن المعوقات التي واجهتهم لإستكمال المعهد ، موضحا أن المرحلة الأولي سيتم الإنتهاء منها خلال8 أشهر حيث ان تبرعاتها موجودة بالكامل والمرحلة الثانية خلال عام ونصف .

ويخدم المشروع 8 مليون نسمة سكان محافظة الشرقية بجانب المحافظات المجاورة.
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