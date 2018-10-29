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أخبار العالم

الولايات المتحدة تنشئ قيادة جديدة للدفاع الصاروخي في اليابان

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت القوات الأمريكية في اليابان أنها سوف تنشئ قيادة جديدة لوحدة الدفاع الصاروخي الباليستية في البلد الآسيوي وأنها بدأت بالفعل في تعيين الموظفين.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية أن الخطوة تهدف على ما يبدو إلى مواجهة تهديدات من كوريا الشمالية، التي ما زالت تمتلك صواريخ باليستية، وكذلك من الصين التي تتحرك لنشر صواريخ قادرة على الوصول إلى القواعد العسكرية الأمريكية والبرية في اليابان.


ويقام قريبا احتفال بمناسبة تشكيل القيادة الجديدة في مستودع ساغامي العام التابع للجيش في مدينة ساجاميهارا بولاية كاناجاوا جنوب طوكيو.

ووفقا لمصادر في وزارة الدفاع اليابانية والقوات الأمريكية في اليابان، فإن أفراد القيادة الجديدة ينتمون إلى لواء المدفعية الجوي 38
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